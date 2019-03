MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş: “Haftalık ders çeşidinde ve saatinde bir azalma üzerinde çalışıyoruz” Haberi

-detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Haftalık ders çeşidinde ve saatinde bir azalma üzerine çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, ay sonunda yeni müfredatı ay sonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklayacağını söyledi.



Kırıkkale’de katıldığı bir panel sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Eğitim Vizyonu içerisindeki müfredat programlarıyla ilgili belgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Malumunuz Bakanımızın Ekim ayı başlarında ilan ettiği 'Eğitimde Vizyon 2023' çalışmamız vardı. O vizyon çalışmasında her şey takvime bağlı bir şekilde var zaten. Yine orada bakan beyin ilan ettiği takvim Mart sonunda bütün sınıflarla alakalı programların açıklanmasına dair her şey olacak. Dolayısıyla orada haftalık ders çizelgeleri ve azalan dersler, eklenen dersler, programlar vs. tüm boyutlarıyla bu konuyu bakan bey ilan edecekler. Şu anda neyi söylersek erken söylemiş oluruz. 2023 Vizyon belgesinde yazdı zaten, sayın Bakanımız bu olayı da ilan etti. Söylediğimiz şey şu: Haftalık ders çeşidinde ve saatinde bir azalma üzerinde çalışıyoruz. Ama bunun ne olduğu, nasıl olduğu, boyutları, nasıl uygulanacağı konularının hepsi sayın bakan tarafından ilan edilecek” diye konuştu.