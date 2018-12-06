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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, Konya'da

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, Konya'da

- Atölyelerin açılışı - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş'un açılış konuşmasıKONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Cahit Zarifoğlu İlkokulunda yapımı tamamlanan ahşap ve robotik kodlama atölyeleri, sanat ve tasarım sokağı ile mescidin açılışını gerçekleştirdi.Açılışta konuşan Durmuş, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Atölyeler ve uygulama sınıflarının kendileri için önemli olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:"Eğitim ve öğretim süreci sadece belli bilgilerin aktarılması ve ezberlenmesi süreci değildir. Eğitim ve öğretim bu bilgilerin davranışa dönüştürülmesidir. Bu hizmetler, çocukların eğitim öğrenim süreçlerinin beceriye dönüştürülmesi noktasında büyük bir açılım oluşturuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Okul Müdürü Murat Kılıç da 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde atölyelerin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kılıç, "Okulumuzdaki bu atölyeler ve daha önce açılışını yaptığımız bilişsel eğitim sınıflarımız, drama atölye ve z kütüphanemizle, 2023 eğitim vizyonu belgesinde yer alan 'öğren, yap, ol' felsefesini çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.
Açılışın ardından protokol üyeleri, atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.Açılışa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Mescid Kütüphane Öğretmen Felsefe Öğrenciler 

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