MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Gül - MALATYA Haberi
- Toplantıdan detaylar - MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'un konuşması - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'nin konuşmasıMEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Gül: - "Hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında, okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrencinin eğitim - öğretim imkanına sahip olduğunu görüyoruz"MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrencinin eğitim - öğretim imkanına sahip olduğunu görüyoruz." dedi. Gül, MEB tarafından Malatya 'da düzenlenen "Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitimine yönelik koordinasyon" toplantısında, dünyanın kaynadığını bu ortamda çok sayıda milletin, insanın acılar çektiğini gördüklerini söyledi.
Ortadoğu genelinde, Suriye özelinde yaşanan zulümlerin, Türkiye'de ciddi anlamda göçmen nüfusuna neden olduğunu anlatan Gül, bugün 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon insanın dünyanın değişik yerlerinden misafir edildiğini anımsattı.Gül, her zaman için mazlumun yanında zalimlerin karşısında olan Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara seyirci kalmadığını ve insanlara kucak açtığını belirterek, şöyle devam etti:"Önceleri kamplarda ve geçici eğitim merkezlerinde çocukların, gençlerin eğitimiyle alakalı çalışmalarımızı yürütürken 2016 - 2017 eğitimi - öğretim yılından itibaren Bakanlığımız, çok net ve kararlı bir şekilde, Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde uyumunu gerçekleştirecek, onların eğitim hakkından yararlanmasını sağlayacak ciddi adımlar attı. Bugün hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrencinin eğitim - öğretim imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki 975 bin çağ nüfusu bizim hedefimizdir. Arzumuz bu anlamda bütün öğrencilerin eğitim imkanlarından yararlanmasıdır çünkü eğitim hakkını en temel insan hakkı olarak görüyoruz ve çocukların da bu haklardan mahrum kalmaması için devlet, millet ve bakanlık olarak elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstermeye çalışıyoruz."Gül, sadece öğrencilerin değil diğer Suriyelilerin de kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, kayıp bir nesil oluşmaması için çalıştıklarını kaydetti. Malatya Valisi Ali Kaban ise bir ülkedeki en büyük tehlikenin yabancı düşmanlığı olduğunu belirterek, bunu tetikleyen en önemli hususun yoğun göç olduğunu söyledi.
Ortadoğu'daki gelişmeler sonucunda, yoğun bir göç dalgası yaşandığını aktaran Kaban, Bakanlığın Suriyeli öğrencilere yönelik çalışmalarını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi. - "Birlikte yapılacak çok iş var"UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise Türkiye'de 610 bin Suriyeli öğrencinin eğitimine devam ettiğini bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Duamelle, bu güzel rakamın işlerinin bittiği anlamına gelmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Şu anda 370 bin kadar Suriyeli öğrencinin daha okullaştırılması lazım. Birlikte yapılacak çok iş var. Bence Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok güzel bir hedef konuldu bu da yüzde 100'e ulaşmak. Bu gayet güzel bir hedef. Bence bu bizim ortak hedefimiz. Bu aslında gelecek kuşaklar için yapmamız gereken bir şey. Bir Suriyeli çocuk kuşağının, neslini kaybetmememiz için yapmamız gereken bir şey. Türkiye'nin de böyle kayıp bir nesil olmasını istemediğine kesinlikle eminim. Bu hedefe ulaşmak için bütün fırsatların değerlendirilmesi lazım."Bakanlık yetkilileri ve milli eğitim müdürleri de katıldığı toplantı daha sonra sunumlarla devam etti.