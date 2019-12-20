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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma Haberi

MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma Haberi

sınıfta çekilen video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Öğretmen Birinci Sınıf 


- Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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