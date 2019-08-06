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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü

Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü

Devrilen tankerden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Mazot Tankeri Petrol 

-Yola dökülen mazottan görüntü
-Tankerden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Mazotun yola dökülmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de motosiklete çarpmamak için devrilen mazot tankeri, yolu trafiğe kapattı. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir petrol istasyonundan mazot yükleyen Ahmet Yıldırım idaresindeki 33 B 7513 plakalı mazot tankeri, Adana'ya seyir halinde iken önüne birden çıkan motosiklete çarpmamak için kaldırama çarparak, devrildi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 karayolu Adana yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yola dökülen mazot için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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