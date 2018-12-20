Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mazlumlar yararına 'Yemen manavı' kampanyası - NEVŞEHİR

Mazlumlar yararına 'Yemen manavı' kampanyası - NEVŞEHİR

Mazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - NEVŞEHİR - Mazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - Dernek üyelerinin meyve standını hazırlaması - Öğretmen ve öğrencilerin alışverişi - Stant sorumlusu Abdussamed Akan ile röportaj - Öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel ile röportaj - Öğrencilerden Yasin Aydın ile röportajMazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - Nevşehir 'de İHH gönüllüleri, gelirini Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere okullarda açtıkları stantta meyve satıyorNEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları üyeleri, Yemen'deki mazlumlar yararına okullarda "Yemen manavı" kampanyası başlattı.lı çalışma başlattı.Hayırseverlerin desteği ile temin edilen meyveler kentteki çeşitli okullara açılan stantlarda öğretmen ve öğrencilere satılıyor. Elde edilen gelir ise İHH İnsani Yardım Vakfı kanalıyla Yemen'e gönderiliyor.Kampanya kapsamında hafta içinde bazı günler önceden belirlenen okullarda açılan "Yemen manavı"na okul idarecileri ve öğrenciler ilgi gösteriyor.Son olarak Nevşehir İmam Hatip Lisesinde sürdürülen çalışmada, stant sorumlusu Abdussamed Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen’de yaşanan insani krize karşı duyarsız kalmamak için dernek gönüllüleriyle birlikte çalışma başlattıklarını belirtti.
Akan, "Yemen'deki insani krize dikkat çekmek için çalışma başlattık. Yemen'deki 21 milyon insan savaş ve kıtlıkla mücadele ediyor. Her on dakika bir çocuğun açlıktan öldüğü Yemen konusunda farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yemen manavını açtığımız okullarda öğrenciler buradan meyve alarak yardım kampanyasına destek oluyorlar." dedi.
Okullarına açılan meyve standından Yemen yararına alışveriş yapan öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel ise Yemen'de yaşanan insanlık dramına haber bültenleri aracılığıyla üzülerek şahitlik ettiklerini, yaşam mücadelesi veren insanlara destek olmak istediklerini ifade etti.
Yüksel, "Yemen'deki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edebilmek için çalışıyoruz. Müslümanların sessizliği yaralarımızın daha fazla kanamasına sebep oluyor. Müslümanlar dışında insani duyarlılık gösterip yardım etmeye çalışan olmuyor, bu da aslında dünya insanlığı açısından acı bir durum." şekliden konuştu.
Bir başka öğrenci Yasin Aydın da, Yemen'de yaşanan soruna karşı duyarsız kalmamak için imkanları ölçüsünden yardım çalışmalarına destek olacaklarını dile getirdi.

Yaşam Mücadelesi Yardım Kampanyası Farkındalık Haber Bültenleri İnsanlık Dramı 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı