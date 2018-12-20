Mazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - NEVŞEHİR - Mazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - Dernek üyelerinin meyve standını hazırlaması - Öğretmen ve öğrencilerin alışverişi - Stant sorumlusu Abdussamed Akan ile röportaj - Öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel ile röportaj - Öğrencilerden Yasin Aydın ile röportajMazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası - Nevşehir 'de İHH gönüllüleri, gelirini Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere okullarda açtıkları stantta meyve satıyorNEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları üyeleri, Yemen'deki mazlumlar yararına okullarda "Yemen manavı" kampanyası başlattı.lı çalışma başlattı.Hayırseverlerin desteği ile temin edilen meyveler kentteki çeşitli okullara açılan stantlarda öğretmen ve öğrencilere satılıyor. Elde edilen gelir ise İHH İnsani Yardım Vakfı kanalıyla Yemen'e gönderiliyor.Kampanya kapsamında hafta içinde bazı günler önceden belirlenen okullarda açılan "Yemen manavı"na okul idarecileri ve öğrenciler ilgi gösteriyor.Son olarak Nevşehir İmam Hatip Lisesinde sürdürülen çalışmada, stant sorumlusu Abdussamed Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen’de yaşanan insani krize karşı duyarsız kalmamak için dernek gönüllüleriyle birlikte çalışma başlattıklarını belirtti. Akan, "Yemen'deki insani krize dikkat çekmek için çalışma başlattık. Yemen'deki 21 milyon insan savaş ve kıtlıkla mücadele ediyor. Her on dakika bir çocuğun açlıktan öldüğü Yemen konusunda farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yemen manavını açtığımız okullarda öğrenciler buradan meyve alarak yardım kampanyasına destek oluyorlar." dedi. Okullarına açılan meyve standından Yemen yararına alışveriş yapan öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel ise Yemen'de yaşanan insanlık dramına haber bültenleri aracılığıyla üzülerek şahitlik ettiklerini, yaşam mücadelesi veren insanlara destek olmak istediklerini ifade etti. Yüksel, "Yemen'deki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edebilmek için çalışıyoruz. Müslümanların sessizliği yaralarımızın daha fazla kanamasına sebep oluyor. Müslümanlar dışında insani duyarlılık gösterip yardım etmeye çalışan olmuyor, bu da aslında dünya insanlığı açısından acı bir durum." şekliden konuştu. Bir başka öğrenci Yasin Aydın da, Yemen'de yaşanan soruna karşı duyarsız kalmamak için imkanları ölçüsünden yardım çalışmalarına destek olacaklarını dile getirdi.