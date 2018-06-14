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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Mazlum Doğan' kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildi - EDİRNE

'Mazlum Doğan' kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildi - EDİRNE

"Mazlum Doğan" kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildi - EDİRNE - "Mazlum Doğan" kod adını kullanan PKK'lı teröristin adliyeye getirilmesi"Mazlum Doğan" kod adlı terör zanlısı adliyeye getirildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de polisin bir eve düzenlediği baskında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemi tamamlanan zanlı adliyeye getirildi.
Zanlı H.T'nin adliyedeki işlemleri sürüyor. - Olay Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yaptıkları teknik takip ve araştırma sonrası şehir merkezinde bir eve operasyon düzenlemiş, operasyonda "Mazlum Doğan" kod adını kullanan PKK'lı terörist olduğu iddiasıyla H.T. gözaltına alınmıştı.

Polis Terör Örgütü 

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