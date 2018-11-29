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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mazıdağı'nda şiddetli yağış - MARDİN

Mazıdağı'nda şiddetli yağış - MARDİN

- Cadde ve sokaklarda su baskınlarından görüntüler - Suyun içinde seyir halindeki araçlardan görüntüler - Suyun içinde yürüyen vatandaşlar - Su birikintilerinden görüntüler Mardin 'de şiddetli yağış - Mazıdağı ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkilediMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde, şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe merkezinde etkili yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle sürücüler, suların biriktiği cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.Caddelerde biriken sular, rögar kapakları açılarak tahliye edildi.Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlar su taşkınlarına karşı uyarılarak, herhangi bir olumsuz duruma karşı dikkatli olmaları istendi.

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış 

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