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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Mazıdağı’nda bulunan patlayıcı ve mühimmat böyle imha edildi Haberi

Mazıdağı’nda bulunan patlayıcı ve mühimmat böyle imha edildi Haberi

Patlayıcıların imhası

El Bombası Jandarma Köpek Bild 

-Dedektör köpek
-Patlayıcı ve mühimmatların bulunması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada patlayıcı madde ve mühimmat bulundu. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu yapılan aramada toprağa gömülü şekilde 45 kilogram TNT patlayıcı madde, 12 adet şeffaf folyoya sarılmış patlayıcı madde, 20 kilogram toz patlayıcı, 1 adet tabanca, 2 adet anti tank mühimmatı ve sevk fişeği, 1 adet el bombası, 575 adet 7,62 milimetre çapında fişek ve çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan düzeneğin bulunduğu bildirildi.
(BS-MP-Y)
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