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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mazıdağı'nda 2 farklı noktada yangın

Mazıdağı'nda 2 farklı noktada yangın

Belediye hoparlöründen çağrı

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Emniyet Müdürlüğü Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

-yangın alanından detaylar
-vatandaşların söndürme detayı
-yangına vatandaşların müdahalesi
-itfaiye araçlarının geçişlerinden detay
-iş makinelerinin söndürme çalışması

( MARDİN )- Yangın TOMA ve vatandaşların desteği ile söndürüldü MARDİN

- Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir saat arayla 2 farklı noktada çıkan yangına vatandaşlar ve emniyet müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale ederek söndürdü. Mazıdağı ilçesinde bugün saat 13.00 ve 14.00 sıralarında çıkan iki ayrı yangına vatandaşlar, TOMA ve ETİBAKIR’a ait itfaiye araçları müdahale etti. Saat 13.00 sıralarında yeni sanayi sitesi yakınında ve Mazıdağı Kalesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan iki ayrı yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra yangına TOMA ve ETİBAKIR'a ait itfaiye aracı gelerek yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, belediye hoparlöründen vatandaşlara yangına destek için çağrı yapıldı. TOMA, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönüm ağaçlık alan kül oldu. Jandarma ekipleri çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
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