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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mazhar Alanson'dan papağan çıkışı

Mazhar Alanson'dan papağan çıkışı

Konserden görüntü

Şehit Dinler Şarkıcı Kışla 

-Şarkılardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
-Mazhar Alanson konuşması

( İSTANBUL )- Mazhar Alanson; "Genç Babayiğit çocuk şehit olmuş, hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor"- Mazhar Alanson Üsküdar’da unutulmaz bir gece yaşattı İSTANBUL

- Üsküdar'da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı. Öte yandan Alanson, Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise; "Adam Papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.
Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mazhar Alanson unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson’u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.
Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. "Yandım Yandım", "Sarı Laleler", "Ah Bu Ben" gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti. “Genç babayiğit çocuklar şehit olmuş, papağan öldü 1 haftadır konuşuluyor” Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu.
Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. konuşuluyor" diye konuştu.
“Baka baka doyamadım, hem kokladım da ‘Kabe’yedir” Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım’ ı nasıl yazdığını anlattı. Şarkısının aslında Kabe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “’Yandım Yandım’ kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum.İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz” dedi.

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