Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi Haberi

Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi Haberi

Muhtar ADAYINDAN GÖRÜNTÜ

Trol 

-Sandıklardan görüntü
-Oylardan görüntü
-Oyların kullanılması
-Muhtar adayı röp
-Okuldan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde muhtar adayının adres değişikliğinden dolayı mazbatasının iptal olması nedeniyle yeniden seçim yapıldı. 31 Mart 2019 Seçimlerinde Merkez Petrol Mahallesi muhtarlığına tek başına aday olan Ramazan Bali’nin Petrol Mahallesinde ikametinin 6 ayı doldurmaması nedeniyle mazbatası iptal edilerek yeniden seçime gidildi. Adres değişikliği nedeniyle mazbatası iptal olan ve iptal edilen seçimden sonra 6 ay ikamet şartı süresini dolduran Ramazan Bali, 883 Seçmenin bulunduğu mahalleye yeniden muhtar adayı oldu. Tek muhtar adayı olarak seçime giren Ramazan Bali’ye, mahalleli de büyük ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Adayı Ramazan Bali, “31 Mart Seçimlerinde Petrol Mahallesi Muhtarlığına tek adaydım zaten, başka bir aday yoktu. İkamet değişikliğinden dolayı mazbatam iptal edildi. Şart doldurulduğu için yeniden seçim yapıldı, yine tekim, tek adayım. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Zaten köylüm beni benimsemiş, mahalle sakinlerim beni benimsemiş. Burada hoş görü ile yapılan bir seçimdir, her hangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.
(CK-SD
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı