Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Lyon 


- Mayıs ayında toplam 35 bin 696 uçağın iniş ve kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nı toplam 5 milyon 228 bin yolcu kullandı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 2019 Mayıs ayına ilişkin yolcu ve uçuş rakamlarını içeren trafik raporunu açıkladı.
İGA’nın sosyal medya hesaplarında yapılan bilgilendirmede 35 binin üzerinde uçuş ve toplamda ise 5 milyonun üzerinde yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandığı belirtildi. Havalimanını 5 milyon 228 bin 447 kullandı Paylaşılan Mayıs ayı Havalimanı trafik raporunda İstanbul Havalimanı’na toplam 35 bin 696 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisi yer aldı. Raporda havalimanını kullanan yolcu rakamlarına da yer verildi.
Buna göre 2 milyon 591 bin 190’ı gelen, 2 milyon 637 bin 257’si ise giden yolcu olmak üzere İstanbul Havalimanı’nı Mayıs ayında toplamda 5 milyon 228 bin 447 kullandı. Yine aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak gerçekleşti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı