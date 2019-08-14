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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mayıs ayında bu kaplıcaya giren kadınların çocuğu oluyor İzle

Mayıs ayında bu kaplıcaya giren kadınların çocuğu oluyor İzle

- Kaplıcadan detaylar

Sosyal Tesis Etiler 

-- Vatandaşlar ile röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesinde bulunan Kaplıca şifa dağıtıyor. Hamile kalamayan kadınlar temiz ve berrak kaplıca suyuna Mayıs ayında girince çocukları oluyor. Kaplıcanın olduğu yerde yer üstündeki kaynak sular buz gibi akarken altından çıkan kaplıca suyu 40 derece ile yakıyor. Bir çok hastalığa şifa olduğu söylenilen kaplıcada en ilginç olanı ise çocuğu olmayan kadınların kaplıca suyuna girdikten sonra çocuklarının olması. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ise tesisin büyültülerek geniş çaplı hizmet vermesini istediler. Emekli Öğretmen Rasim Beken, ”Yaz tatili için memleketime geldim ilçemizde küçük bir kaplıcamız var. Çevre köylere hizmet veriyor bu kaplıca genişletilerek bölge halkına hizmet verilmesini istiyoruz. Bu kaplıcamız birçok hastalığa iyi geldiği yöre halkınca biliniyor. En önemlisi çocuğu olmayan bayanların 7 mayıs ve 20 mayıs günlerinde girenler çocuk sahibi oluyor ellerdeki yaraları iyileştiriyor romatizmaya iyi geliyor kaplıcamızı sosyal tesisleri bakımından iyileştirilirse çok daha iyi olacaktır” dedi.

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