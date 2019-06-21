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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mayınlı arazide korkutan yangın

Mayınlı arazide korkutan yangın

yangından detaylar

Bild Trol 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mayınlı araziye de sıçrayan yangına itfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarını sürdürdü.
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