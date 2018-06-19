Mayın patladı: 1 şehit, 2 asker yaralı - SİİRT Video
- Hastane önünde alınan güvenlik önlemleri - Ambulansların gelişi - Yaralı askerlerin ambulanstan çıkarılması Siirt 'te mayın patladı: 1 asker şehit, 2 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde askerlerin geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından infilak ettirilen mayın sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde 3 uzman çavuşun ilçeye bağlı Çirav Dağına operasyona yayan gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirilen mayın sonucu 1'i ağır, 3 uzman çavuş yaralandı.Durumu ağır olan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen şehit oldu.