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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Mayın patladı: 1 şehit, 2 asker yaralı - SİİRT

Mayın patladı: 1 şehit, 2 asker yaralı - SİİRT

- Hastane önünde alınan güvenlik önlemleri - Ambulansların gelişi - Yaralı askerlerin ambulanstan çıkarılması Siirt 'te mayın patladı: 1 asker şehit, 2 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde askerlerin geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından infilak ettirilen mayın sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde 3 uzman çavuşun ilçeye bağlı Çirav Dağına operasyona yayan gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirilen mayın sonucu 1'i ağır, 3 uzman çavuş yaralandı.Durumu ağır olan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Uzaktan Kumanda Uzman Çavuş Terör Örgütü 

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