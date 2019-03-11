-İstiklal marşının okunması

-HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Sözleşmelerin imzalanması

-Diğer detaylar



( VAN ) Mavikent toplu iş sözleşmesi imzalandı VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Van Büyükşehir Belediyesi Mavikent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonlandı. Bir düğün salonunda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fazıl Tamer, Salih Allahverdi, Ülker Cem Kaplan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Hizmet-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Daire Başkanları ve Mavikent A.Ş. çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu taraflar arasında geçen çetin pazarlıklar sonucunda zam kararının çıktığını belirterek Mavikent çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu’nun konuşmasının ardından konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Sendikasının 43. yılını geride bıraktığını ifade ederek 81 ilde çalışmalarını yürütmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı. Arslan, ‘‘Konfederasyonumuz 43 yıldır her zaman demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, ülkemizin birlik ve beraberliğinden yana yer almıştır. Bugün de Van’da yine Büyükşehir Belediyemizin Mavi Kent işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesini gerçekleştiriyoruz. Tüm işçilerimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘Eğer çalışan, üreten sizler olmazsanız bu ülke ayakta olamaz. Ne mutluyuz ki çalışan ve üreten siz değerli işçi kardeşlerimizle hep birlikte yola devam ediyoruz. Daha öncesinde belki de borç içerisinde bir Belediye varken, maaşlarınızı alamadığınız bir Belediye’nin çalışanıyken bugün borçlarını ödeyen ve emek veren işçisinin emeğinin karşılığını fazlası ile verecek olan bir toplu sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, ilimize iyi hizmetler sunmasına niyaz olmasını diliyoruz’’ dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın konuşmasının ardından söz alan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de toplu iş sözleşmesinin tüm işçilere hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vali Bilmez, ‘‘Van Büyükşehir Belediyemiz Mavi kent şirketinde yaklaşık 350 arkadaşımız çalışmaktadır. Hizmet-İş Sendikası ile bir süredir görüşmelerimiz vardı. Bu Toplu İş görüşmelerinde, hem işçilerimizin, hem de Belediyemizin menfaatleri gözetilerek, uzlaşılabilecek en güzel noktada uzlaşmaya varıldı. Biz bu süre zarfında sendika yöneticilerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de sendika çalışanlarımız kadar sizlerin hakkını düşündük. Çünkü Belediyemizde yapılan ne kadar güzel iş varsa sizler sayesinde yapıldı. Bizlerin başarısının tamamında sizlerin imzası var. Sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz en güzel haklara layıksınız. Sözleşmemiz sizler için, sendikamız için, Belediyemiz için ve kentimiz için hayırlara vesile olsun’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından taraflar toplu iş sözleşmesini imzaladı. (EKİP-ŞAK-

