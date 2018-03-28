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( İSTANBUL ) - "Mavi Yıldızlar" projesiyle yetim ve öksüz çocuklar eğitim görecek- Çekmeköy Belediyesi'nden anne ya da babasını kaybeden çocuklara özel eğitim projesi- Yetim ve öksüz çocukların eğitimleri özel okullar tarafından üstlenilecek İSTANBUL



- Çekmeköy Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Mavi Yıldızlar" projesiyle yetim ve öksüz çocukların eğitimleri, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü güvencesi ile özel okullar tarafından üstlenilecek. Proje tanıtım toplantısında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu proje ile inşallah bu değerli çocuklarımız da en iyi şekilde eğitim alacak; ilçemizin ve ülkemizin geleceği için kıymetli işler yapacaklar” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki özel okullar iş birliği ile yetim ve öksüz çocukların eğitimi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından startı verilen "Mavi Yıldızlar" projesinin tanıtım toplantısına; Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ve özel okul yöneticileri katıldı.

Çocukların maddi ve manevi yaşadıkları zorlukları en aza indirebilmek amacıyla hazırlanan proje ile ilçedeki 120 yetim ve öksüz çocuğun eğitimleri belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü güvencesi ile özel okullar tarafından üstlenilecek. Çocukların mutlu ve donanımlı birer birey olarak yetiştirilmesi için hayata geçirilen çalışmada; okul kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri, yemek, servis gibi iyi bir eğitim için gerekli olan tüm ihtiyaçları da proje kapsamında yer alıyor. “Eğitim vadisi Çekmeköy’de mavi yıldızlar açıyor” İstanbul’da sadece Çekmeköy’de yetişen, tıp alanında da değerli bir endemik bitki olan Mavi Yıldız çiçeğinin ismini projeye verdiklerini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu proje ile inşallah bu değerli çocuklarımız da en iyi şekilde eğitim alacak; ilçemizin ve ülkemizin geleceği için kıymetli işler yapacaklar. İlçemizdeki eğitim kalitesini artırmak için 9 yıldır önemli yatırımlar yapıyoruz. Yeni okullar yapılmasından, mevcut okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına; kırtasiye ve giyim yarımından, çocukların genel kültürlerinin artırılmasına kadar birçok konuda elimizi taşın altına koymuştuk. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan birçok destekçimiz oldu. Bugün bunlara ilçemizde faaliyet gösteren özel eğitim kurumları da katıldı.

Ailelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan çocuklarımıza en azından eğitimleri konusunda, onların yokluklarını hissetmesinler istedik. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamalarını sağladık. İleride bu çocuklarımızın başarıları ile gurur duyacağımıza inanıyorum” dedi.

"Eğitime yapacağımız yardımları asla ötelemeyelim” “Biz belediye olarak eğitime çok destek veriyoruz" diyen Başkan Poyraz, "Arkadaşlarıma hep söylüyorum. Bir işte eğitim varsa, eğitim kurumu varsa biz işimizi biraz daha bekletelim. Ama o eğitimle ile alakalı sorunu mutlaka çözelim. Eğitim işin içinde varsa biz kaldırımı, asfaltı biraz öteleyelim eğitime yapacağımız yardımları asla ötelemeyelim” şeklinde konuştu.

“Biz şuanda çok değerli, kıymetli arsalarımızı eğitim alanı yaptık” Ahmet Poyraz, eğitim alanında sürdürdükleri çalışmaları anlatarak, “Şu anda bütün okullarımızın eksiklerini tespit ettik. Aciliyet sırasına göre kısmen başladık öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi rahatsız etmemek kaydıyla. Ama okulların kapanmasıyla bu okullarımızın eksiklerini gidereceğiz. Biliyorsunuz İstanbul’da en önemli ihtiyaç arsa. Arsa bulmak İstanbul’da çok zor. Biz şuanda çok değerli kıymetli arsalarımızı eğitim alanı yaptık. Belediyemize ait arsayı okul yaptık” şeklinde konuştu.

“Bu şehirde eğitimi çok daha iyi noktaya getirmek için gayret edeceğiz” Eğitime ciddi pay ayırdıklarını da ifade eden Başkan Poyraz, “Biz yapacağımız okulla beraber milyonlarca lira Çekmeköy Belediyesi eğitime pay ayırdı. Birinci dereceden aslında bizim sorunumuz olmamasına rağmen bu şehrin her sorunumu sorunumuzdur. Bugüne kadar eğitim kurumlarımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber bu şehirde eğitimi çok daha iyi noktaya getirmek için gayret edeceğiz, çabalayacağız, mücadele edeceğiz ve başta Çekmeköy olmak üzere İstanbul’a ülkemize eğitim ile alakalı ciddi şeyler vermek için gayret etmeye mecburuz. Yoksa bu gençleri başka şekilde kazanman şansımız yok” ifadelerini kullandı. (MB-HB-

