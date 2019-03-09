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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mavi Vatan tatbikatına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'nda İzle

Mavi Vatan tatbikatına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'nda İzle

Boğazdan görüntü

Baros Tatbikat 

-gemilerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

-n geçiyor Mavi Vatan tatbikatının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor. Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiler kılavuz gemi eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini sürdürüyor.
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