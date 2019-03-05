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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' devam ediyor (3) - İZMİR Haberi

'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' devam ediyor (3) - İZMİR Haberi

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor (3) - İZMİR - Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleriİZMİR - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Piyade Savaş Gemisi Irak 

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