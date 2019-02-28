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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mavi Vatan-2019 Tatbikat Akdeniz etabı devam ediyor

Mavi Vatan-2019 Tatbikat Akdeniz etabı devam ediyor

Savaş uçağı

Gemi Personeli Tatbikat 

-gemiler
-posta verme eğiti
-güneş eşliğinde gemiler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatın bugünkü ayağında gemileri tehdit eden uçakların engellenmesi ve “posta çantası alma verme ” eğitimi yapıldı. Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikat kapsamında gemilerin hava savunma harbi eğitim ihtiyacını karşılamak için Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar ile Deniz Kuvvetleri’ne bağlı firkateynler tarafından ortak eğitim icra edildi. Senaryo gereği Kırmızı Kuvvetlere ait iki F16 uçağının oluşturduğu tehdit gemiler gerekli hava savunma savaşı reaksiyonlarını uygulanarak engellendi. Ayrıca tatbikat kapsamında, “posta çantası alma verme eğitimi” icra edildi. Eğitim kapsamında TCG Gediz firkateyni getirdiği posta çantasını TCG Gaziantep firkateynine teslim. Posta çantasını alan gemi personeli denizcilik geleneğini uygulayarak karşı gemiye hediye gönderdi.
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