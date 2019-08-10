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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
‘Mavi turlara’ yoğun ilgi...Boş tekne kalmadı Haberi

‘Mavi turlara’ yoğun ilgi...Boş tekne kalmadı Haberi

Yat limanında genel görüntü

Gulet Körfez Koordinat Şili 

-Marmaris körfezi
-Körfezdeki yatlar
-Aykut Deveci röp.

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Dünyanın önemli ‘mavi tur’ merkezlerinden biri olan Marmaris’te Kurban Bayramı tatili nedeniyle rezervasyon patlaması yaşanıyor. Yaklaşık 500 tekne, gulet ve motoryatın bulunduğu ilçede bir haftalık süren turlarda doluluk yüzde yüze ulaştı. Türkiye’nin önemli ‘mavi tur’ merkezlerin başında gelen Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı bereketi yaşanıyor. Doğa harikası koylarıyla ünlü Muğla, mavi tur tutkunlarının da adresi konumunda. Gulet, motoryatlar ve teknelerle bir hafta süren turlarda, tatilciler birbirinden güzel koylarda zaman geçiriyor. Kurban Bayramı sebebiyle ise Marmaris’te mavi tur yapan yaklaşık 500 tekne, gulet ve motoryatta yer bulmak imkansız. Günlük bin 500 liradan başlayan tur fiyatları, teknenin lüksü göre 300 bin liraya kadar çıkıyor. Konuyla ilgili konuşan özel bir tur şirketi koordinatörü Aykut Deveci, “Marmaris, Fethiye ya da Bodrum çıkışlı bir hafta süren turlar düzenliyoruz. Teknelerin 4 saat süren seyir süreleri var. Teknelerimizin belirli rotaları var ama müşterilerimiz isterlerse rotalarını kendileri de belirliyor. Bizde bayram yoğunluğu var. Şuanda neredeyse teknelerimizin yüzde yüzü dolu. Dört kişilik turlarımız sezona bağlı olarak günlük bin 500 liradan başlayıp, tercih edilen teknenin lüksüne ve donanımına göre fiyatlar yükseliyor. Teknelerimizde aşçılarımız oluyor, müşterilerimiz kumanyasını alıyor. Aldığı kumanyaya göre istenilen saatlerde aşçılarımız yemeklerini hazırlıyor. Teknemizde günlük temizlik işlerini yapmak için de personelimiz bulunuyor” dedi.

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