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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mavi Marmara şehidi Bilgen anısına 2 bin kişiye iftar - SİİRT

Mavi Marmara şehidi Bilgen anısına 2 bin kişiye iftar - SİİRT

- Mavi Marmara şehidi Bilgen anısına 2 bin kişiye iftar - İftara katılan vatandaşlar - Yemek dağıtımı - İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen'in konuşmasıMavi Marmara şehidi Bilgen anısına 2 bin kişiye iftarSİİRT (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına Siirt 'te 2 bin kişiye iftar verdi.Sancaklar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İHH Şubesi Başkanı Metin Yardım, 2 bin kişiye verilen iftarın geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Halil İbrahim Sofrası" etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vakfın çalışmaları hakkında ilgi veren Yardım, şöyle konuştu:"Dünyanın her tarafında yoğun çalışmalar yürüten İHH, Türkiye'nin dört bir yanında da yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere elinden geldiğince yardım etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilimizde de yoksul ailelere ve yetim çocuklara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."Mavi Marmara saldırısında şehit olan İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen de babasının anısına verilen iftara katılanlara teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Yetim Çocuklar Sivil Toplum Yetim Çocuk Saldırı 

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