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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
'Mavi' kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı İzle

'Mavi' kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı İzle

teröristin fotoğrafı

Lyon Akalan Terör Örgütü Gori 

-emniyet binası detay (arşiv)

( MERSİN ) "Mavi" kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı MERSİN

- Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı. Teröristin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi. Örgüt mensuplarına sabotaj eğitimi veriyorduSilahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.
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