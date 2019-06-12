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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mavi eldivenli motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Mavi eldivenli motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

-GÜVENLİK KAMERASI HIRSIZLIK ANI

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--OLAY YERİNDEN DETAYLAR
--MAĞDUR FIRAT GÜNDOĞAR RÖP

( BURSA - ÖZEL)- İstanbul’da 4 kişilik hırsızlık çetesi 12 bin liralık motoru 1 dakika içinde çaldı BURSA

- İstanbul’da parmak izi bırakmamak için mavi eldiven giyen dört kişilik hırsızlık çetesi, hırsızlık yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane'de Yeşilce Mahallesi Halil Rahman Caddesi’nde meydana geldi. İki ayrı motosiklete binen dört kişilik hırsızlık çetesi hedeflerine 12 bin lira değerinde 45 SC 1115 plakalı motoru kestirdi. İçlerinden biri gözetleme yaparken, diğerleri saniyeler içinde motorun kilidini kırmak suretiyle çaldı. Honda CRF 250 model spor motorunu bir dakika içinde çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken arkalarında mavi eldivenler bıraktı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çalınan motosikletin sahibi Fırat Gündoğar, yetkililere seslenerek, “Hırsızlar kaçarken arkalarından gittim. Yere mavi eldiven attıklarını gördüm. Sanırım eldivenleri parmak izi bırakmamak için takıyorlar. Buralarda son zamanlarda çok fazla motosiklet hırsızlığı oluyor. Yetkililerden motosikletimin bulunması için yardım talep ediyorum. Umarım kısa zamanda tekrar motoruma kavuşurum” dedi.
Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. (AK-MŞ)
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