Mavi balonlar otistik çocuklar için havalandı - TEKİRDAĞ
- Yürüyüşten detay - Balonların havaya bırakılması - Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Yılmaz'ın konuşması - Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un konuşmasıMavi balonlar otizmli çocuklar için havalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi ve otizmin simge rengini taşıyan mavi balonlar gökyüzüne salındı.Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören otizmli öğrenciler ve aileleri Barış ve Özgürlük Parkında buluştu. Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çalışanları ile otizmli çocuklar ve aileleri gün dolayısıyla ellerinde "Otizm'i Farket" pankartı ve otizmin simge rengini taşıyan mavi balonlarla sahil dolgu alanda yürüdü.Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtının önünde toplanan çocuklar, mavi renkli balonları havaya bıraktı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizme ilişkin farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:"Bu sene bakanlık olarak belirlenen 'Farket, Kabul et ve Birlikte Yürü' sloganıyla hep birlikte yürüdük. Otizmi ülke ve dünya gündemine oturtmak için faaliyetler yürütüyoruz. İlimizde de bu anlamda birçok faaliyet yürüttük. Valilik binamız ışıkları otizme dikkat çekmek için mavi yanıyor."Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt da bakalığın bu güne dikkat çekmek için güzel etkinlikler düzenlediğini dile getirerek, "Otizmli insan sayımız her geçen gün artıyor. Bu insanlarında diğer insanlar gibi her türlü imkanlardan faydalanma hakkı var. O yüzden bu çocuklarımıza ve ailelerine destek olmalıyız. Bu günden onlara detsk olmak için farkındalık yürüyüşüne katıldık." ifadelerini kullandı.