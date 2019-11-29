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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Masumiyet Müzesinde korkutan yangın

Masumiyet Müzesinde korkutan yangın

dumanlardan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-itfaiyeden görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-röp
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bulunan Masumiyet Müzesinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak Çıkmazında bulunan Masumiyet Müzesinin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Masumiyet Müzesinin bodrum katındaki jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalelerin sonucundan yangın, müze bölümüne sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müze içerisinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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