Maşukiye sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu İzle

-ATV turlarından drone görüntüleri

-Vatandaşlardan görüntüler

-Eda Nur ve Sezai Barış çiftinin röportaj

-Tur rehberi Pelin Selen ile röportaj

-Nimet Kara isimli vatandaş ile röportaj



( KOCAELİ -ÖZEL)- İstanbul’un yanı başında turist akınına uğrayan Samanlı Dağları havadan görüntülendi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki doğal güzellikleri ile bilinen Maşukiye bölgesi, sonbaharın tadını çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstanbul’un yanı başında doğal güzellikleri ile turistlerin akınına uğrayan bölge havadan görüntülendi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Saman Dağları’nın eteklerinde bulunan Maşukiye bölgesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sonbaharın da gelmesi ile ormanları kahverengine bürünen bölge Ankara, İstanbul, Sakarya başta olmak üzere çevre illerden gelen yerli ve Arap turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Maşukiye bölgesine adeta akın ediyor. Kayak merkezileri ile kış tatilcilerinin yoğun olarak tercih ettiği bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, yoğa yürüyüşü, ATV turu, zeplin yaparak doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Sonbaharın da gelmesi ile farklı bir renge bürünen bölgede tatilin keyfini çıkartan vatandaşlar, fotoğraf çekip ve öz çekim yapıyor. Kahverengi ve yeşilin buluştuğu bölge havadan görüntülendi. “İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum” İstanbul’un şehir hayatından uzaklaşmak için ilk defa geldikleri Maşukiye’yi çok beğendiklerini söyleyen Eda Nur ve Sezai Barış çifti, doğa ile iç içe güzel bir gün geçirme imkanı bulduklarını ifade ettiler. Herkesin ziyaret ederek güzel bir vakit geçirebileceğini söyleyen Eda Nur Barış, “Böyle bir ortam beklemiyordum. Bana çok değişik geldi. İstanbul’a bu kadar yakın bir yerin bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Hem insanı, hem de yemekleri başta olmak üzere her şeyden çok memnun kaldım. Ben burayı herkese tavsiye ederim. Herkes gelebilir. İstanbul’da olanlar kesinlikle buraya gelsinler. Hafta sonu kaçamağı için muhteşem bir yer” dedi.

“Yaz sezonunda ve sonbaharda buraya ciddi bir ilgi var” Yıllardır Maşukiye’yi ziyaret edenler için tur rehberliği yaptığını belirten Pelin Selen, sonbaharın gelmesi ile yabancı ve il dışından gelen turistlerin bölgeye olan ilgisinin arttığını ifade ederek, “Ağırlı olarak Sakarya, Kartepe, Maşukiye bölgesinde çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi ağırlayıp, onlara çeşitli bilgiler vererek yöremizi tanıtıyoruz. Özellikle yaz sezonunda ve sonbaharda buraya ciddi bir ilgi var. Özellikle yurt dışından gelen Arap turistler, İstanbul’dan buraya günü birlik geliyorlar. Turizm turları doğrultusunda konaklama da yapıyorlar. Özellikle İstanbul ve Ankara bölgesinden gelen yerli turistlere hem de Arap misafirlere ağırlandığı bir nokta. Ciddi anlamda bir yoğunluk var. Bazı günlerde yoğunluğa yetişemiyoruz. Buraya gelenler yürüyüş, çeşitli aktiviteler yaparak ve kış mevsiminde de kayak merkezini kullanarak zaman geçirebilirler” diye konuştu.

“Ben bu güzel yeri herkesin görmesini tavsiye ederim” Hafta sonu tatilini geçirmek için Ankara’dan bölgeyi ziyaret eden Nimet Kara, doğası ve bölgede bulunan eğlence merkezlerini çok beğendiklerini ifade ederek, “Devamlı buranın güzelliğini duyuyorduk. Doğal güzelliklerinden ve gezilecek yerlerinden sürekli olarak bahsediliyordu. İlk defa geldim. Çok da hoşumuza gitti. Ben burayı herkese öneririm. Doğası çok güzel, çok güzel aktiviteler var. Biz de bu aktivitelere katlıyoruz. Ben bu güzel yeri herkesin görmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.





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