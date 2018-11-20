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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Masraflardan dolayı soğanın fiyatı arttı

Masraflardan dolayı soğanın fiyatı arttı

soğanlardan detay

Semt Pazarları Pazar Esnafı 

-soğan fiyatı detay
-röportaj
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Son günlerde soğan fiyatlarında artış yaşanırken, Kayseri'de bulunan semt pazarlarında kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satılıyor. Son günlerde soğan fiyatlarında yaşanan artış gündeme gelirken, kent merkezinde kurulan pazarlarda ise kilo fiyatı 3,5 ila 4 TL arasında değişiyor. Fiyatlardaki artışların yetişen ürünlerde biriken masraflar nedeniyle olduğunu, anormal bir artış olmadığını ifade eden pazar esnafı, kaliteli ve kalitesi düşük ürünlerde pek fazla fiyat farkının olmadığını belirtti.
30 yıldır Pazar esnaflığı yapan Adem Say; “30 yıldır pazarlarda hizmet vermeye çalışıyoruz, verdiğimiz hizmetin de en kaliteli şekilde olmasına gayret ediyoruz. Şu anki soğanlar kaliteli soğan, geçmiş dönemde sıkıntılı soğanlar geliyordu. Bunu çözmeye çalışıyorlar fakat yeterli olmuyor. Herhalde seneye daha güzel olacak. Şu anki fiyatların yüksekliği de anormal değil aslında. Bunun işçiliği, yakıtı, nakliyesi pahalı. Yetişen ürünlerde üst üstüne masraf ekleniyor. Bu masraflardan dolayı da böyle hafif yükselmeler meydana geliyor. Kaliteli mal ile kalitesi düşük mal arasında uzun boylu bir fark yok. Olabileceği en yüksek fark 50 kuruş veya 1 TL civarındadır. Şuanda 1 kilo soğanı 4 TL’ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.
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