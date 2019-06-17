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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maslak’ta feci kaza kamerada İzle

Maslak’ta feci kaza kamerada İzle

Aracın aşağıya seyretmesi

İlk Müdahale Polis Merkezi Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağa dönüş yapması
-Kuryenin frene basması
-Aracın altına girmesi
--Aktüel kamera-
-Kazanın yaşandığı yer
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye, sinyal vermeden dönüş yapan hafif ticari aracın altında kaldı İSTANBUL

- Maslak’ta yokuş aşağıya seyir halinde olan motosikletli kurye, gidon hakimiyetini kaybedince sinyal vermeden dönüş yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Feci kaza kameralara yansıdı. Kaza, geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü saat 15.30 sıralarında Sarıyer Maslak Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye, siparişi yetiştirmek üzere restorandan çıkarak yola koyuldu. Kurye sokak üzerinde seyrettiği esnada önünde seyreden hafif ticari araç, sinyal vermeden sağa dönüş yaptı. Aniden dönüş yapan aracı son anda fark eden motosikletli, frene basınca gidon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Yerde birkaç metre sürüklenen kurye, aracın altında kaldı. Kaza sonucu kurye, şans eser hafif yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan genç ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Motosikletli kurye aracın altında kaldı Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağıya seyreden hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. Aracın dönüş yaptığını gören motosikletli kurye ise frene basıyor. Ancak motosikletin kayması sonucu genç gidon hakimiyetimi kaybediyor. Yere düşen kurye birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altına giriyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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