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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Maskeli hırsızlar Yozgat'ta yakalandı İzle

Maskeli hırsızlar Yozgat'ta yakalandı İzle

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Zanlıların emniyetten çıkartılması - Farklı illerde 15 hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan maskeli 2 hırsız, Yozgat 'ta bir marketten sigara ve para çalıp kaçarken tarlada yakayı ele verdi - Marketteki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta, farklı illerde 15 hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan maskeli 2 hırsız, marketten hırsızlık yapıp kaçarken tarlada yakalandı. Yozgat Şehir Hastanesi yakınlarında, gece saatlerinde bir markete giren maskeli 2 hırsız, 20 bin lira değerinde sigara ile 7 bin lira parayı çalıp kaçtı.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit edilen aracı Çayıralan ilçe girişinde durdurdu.Araçtan inerek kaçmaya başlayan zanlılar E.T. (31) ve M.T. (31), tarlada yakalandı.Sahte kimlik kullanan şüphelilerin 15 hırsızlık suçundan arandığı, E.T'nin 20 yıl, M.T'nin ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Hırsızların çaldığı para ve sigaralar market sahibine teslim edildi.Marketteki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akalan Güvenlik Kamerası Sigara Hapis Cezası Hırsız 

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