Maskeli gruptan otopark görevlisine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

-Emniyet şeridinden görüntü

-Kurşun isabet eden araçlardan görüntü

-Kandan görüntü

-Duvara isabet eden çekirdeklerden görüntü

-Sokak tabelasından görüntü

-Polis aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otopark görevlisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu M.T. isimli görevli ağır yaralandı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi 870. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otopark girişinde cay molası veren görevli M.T. yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çatışma sonrası kanlar içinde yerde yatan M.T.’yi gören vatandaşlar tarafından omuzlanarak hastaneye yetiştirildi. Hastane acilinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olan M.T. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Öte yandan saldırı esnasında sokakta bulunan araçlara kurşun isabet ederken sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Güvenlik güçleri inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Kovanları düşürmemek için poşet bağladı İdeaya göre yüzleri maskeli grup saldırı esnasında kovanları olay yerinde düşürmemek için silahın etrafına poşet giydirerek kovanların düşmesini engelledi.

