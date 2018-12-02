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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Masal Şehri Mardin' sergisi - MARDİN İzle

'Masal Şehri Mardin' sergisi - MARDİN İzle

"Masal Şehri Mardin " sergisi - MARDİN - Vali Yaman'ın sergiyi gezmesi - Vali Yaman'ın davetlilere eşlik etmesi, - Vali Yaman'ın konuşması, - Sergiden detaylar,"Masal Şehri Mardin " sergisi - Vali Mustafa Yaman'ın da çektiği fokoğrafların yer aldığı "Masal Şehri Mardin " sergisi, fotoğrafseverlerle buluştu - Yaman:"Her yerde fotoğraf çekmek için yer ararsınız ama Mardin 'in her yeri poz veriyor"MARDİN (AA) – Mardin 'de Vali Mustafa Yaman'ın da çektiği fotoğrafların yer aldığı "Masal Şehri Mardin " sergisi açıldı. Mardin Müzesi sanat galerisinde, Vali Yaman ile fotoğrafçılar Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Mustafa Kılıç’ın çektiği fotoğraflar sanatseverlerin beğenesine sunuldu.Sergiyi davetlilerle gezen Yaman, çok sevdiği Mardin 'i mesai arkadaşları olan fotoğrafçılarıyla birlikte karma bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mardin 'in fotoğrafını çeken herkesi heyecanlandırdığını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:" Mardin 'de çektiğimiz, bizim gözümüzden ve objektifimizden Mardin 'i tanıtalım istedik. Mardin 'i çok seviyorum. Bazen kafamı dinlendirmek için sadece fotoğraf çekmek için sokakları dolaşıyorum. Her yerde fotoğraf çekmek için yer ararsınız ama Mardin 'in her yeri poz veriyor. Fotoğraf çekmek daha kolay. O nedenle fotoğraf çektikçe heyecanlanıyorum, fotoğraf çektikçe de dinleniyorum. Mardin gerçekten fotoğraf severler için güzel bir şehir. ''Sergi, 10 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Objektif 

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