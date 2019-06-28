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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

SİMAV'DAKİ MARTILI ŞELALESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Şifalı Bitkiler Şifalı Bitki Şelale Bild Deniz Seviyesi 

-KOYUNOBA KÖYÜ MUHTARI MUSTAFA ASLANTAŞ İLE RÖPORTAJ
-MARTILI ŞELALESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-SİMA ZİRAAT ODASI BAŞKANI KADİR BÜTÜNER İLE RÖPORTAJ
-MARTILI GÖLETİNDEN GÖRÜNTÜ

( KÜTAHYA )- Simav’ın bin 400 rakımlı Akdağ’ın asırlık çamları arasındaki, “Martılı şelalesi” turizme kazandırılmayı bekliyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 40 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımda bulunan Martılı Şelalesi'nin, yılın 4 mevsiminde aktif olarak aktığı bildirildi.
Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, "Kütahya-Simav Martlı yaylasındayız. Burada bulunan su, köyleriyle birlikte Simav ilçesine yeter, bu şelalenin önüne bir gölet yapılmasını istiyoruz. Yıl boyu boşa akan bu şelaleden, Simav’ın bütün köylerinin faydalanması için, Devletimizden bir gölet yapılmasını istiyoruz, Devletimiz bu güce sahip” dedi.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, “Martlı şelalesi rakım olarak deniz seviyesinden bin 200 metre yükseklikte, karların çok yağdığı ve dört mevsim akan bir şelaledir. Dışarıdan ve ilçe merkezinden gelen misafirlerimiz burada hem piknik yapmakta, hem de şifalı bitkileri toplamaktadırlar. Martılı şelalesini görmek için gelenler şifalı bitkilerden faydalanıp, fotoğraf çekiyorlar” diye konuştu.
Kütahya doğa turizmi master planı kapsamında, 2023 hedefleri arasına alınması beklenen Martılı Şelalesi için tüm yöre halkının ilgi beklediği belirtildi.
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