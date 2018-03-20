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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mart'ta yağan kar sevinci kısa sürdü - EDİRNE Haberi

Mart'ta yağan kar sevinci kısa sürdü - EDİRNE Haberi

- Kar yağışından görüntüler - Drone görüntüleriMart'ta yağan kar sevinci kısa sürdü - Edirne 'de yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sevinci kısa sürdüEDİRNE (AA) - Edirne 'de yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sevinci kısa sürdü.Şehrin Balkanlar'a yakın taraflarında sabah başlayan kar yağışı, bitki örtüsünün beyaza bürünmesinin ardından yerini güneşli havaya bıraktı.Özellikle Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli yakınlarında, bir süre etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, hafta sonuna kadar yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti.
- "Martta yağan kar sevincimiz kısa sürdü"Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart ayındaki kar yağışının sürpriz olduğunu belirtti.
Karın çiftçiler için bereket anlamı taşıdığını ifade eden Toros"Yağmurun ardından hava soğuyunca kar başladı, başta çok etkili yağıyordu, yerler beyazladıktan sonra etkisini kaybetti. Martta yağan kar sevincimiz kısa sürdü. Çok çabuk bitti. Kar bizim için berekettir, buna da kısa da olsa sevindik." dedi.
Bu sene Trakya genelinde çok fazla kış olmadığını, havaların genelde ılık geçtiğini anlatan Toros, sağanaklar nedeniyle kuraklık yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Hafta Sonu Meteoroloji Güneşli Hava Sınır Kapısı Kar Yağışı 

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