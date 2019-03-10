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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Mart’ta deniz keyfi

Mart’ta deniz keyfi

akyaka sahili genel görüntü

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Yerli Turist Gesi 

-denize viren gençler detay
-sahilde oynayan çocuklar detay
-sahil detay
-yürüyüş yapan vatandaşlar detay
-akyaka sahili genel görüntü

( MUĞLA )- Muğla’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde Mart ayında vatandaşlar denize girerken, sahil, günübirlik yerli turistlerce adeta işgal edildi. MUĞLA

- Türkiye’nin birçok bölgesi ağır kış şartları ile boğuşurken, Muğla’da hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahil kenarlarına attı. Ula’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi günübirlik yerli turistin yaz sezonunda olduğu gibi kış aylarında da kafa dinlemek için tercih edilen ilk yer oldu. Bir taraftan Kadın Azmağında tekne turu yapan vatandaşlar, diğer taraftan yüzünü sıcak gösteren güneşin altında sahil kenarında hafta sonu tatillerini geçirdi. Hava sıcaklığının 18 derece dolayında seyrettiği Akyaka’da, özellikle çocuklar sahil kenarında kum üzerinde değişik oyunlar oynadı. Aileler sahil kenarında güneş altında sıcak çayını yudumlarken, çocuklar da sahil kumunda oynadı. Deniz özlemini daha fazla bekletmeyen bazı gençler Mart’ın ilk haftasında denize girerek sezonu açtılar. Akyaka içinde aileleri ile yürüyüş yapan vatandaşlar haftanın yorgunluğunu attılar.
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