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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Mart güneşi'nde deniz keyfi - MUĞLA

'Mart güneşi'nde deniz keyfi - MUĞLA

"Mart güneşi"nde deniz keyfi - MUĞLA - Denizde yüzen vatandaş - Sahilden detaylar"Mart güneşi"nde deniz keyfi - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denize girmenin keyfini çıkardı.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 19 dereceye yükseldi.Sıcak havayı değerlendiren bazı vatandaşlar denize girerken, bazı vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi, sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.Sahilde çocukları ve köpekleriyle yürüyüş yapanların yanı sıra deniz bisikletiyle güneşli havanın keyfini çıkaranlar oldu.Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın etkisini üç gün sürdüreceğini, yağış beklenmediğini bildirdi.

Hava Sıcaklığı Köpek Güneşli Hava Bisiklet Güneşli 

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