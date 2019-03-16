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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mart ayında deniz keyfi - ANTALYA

Mart ayında deniz keyfi - ANTALYA

- Konyaaltı plajında güneşlenen ve denize girenlerden detaylar - Denize giren Coşkun Şentürk'le röportaj - Parkta vakit gaçirenlerden detaylar Antalya 'da mart ayında deniz keyfi - Güneşli havayı fırsat bilenler denize girdiANTALYA (AA) - Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.Mart ayında güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Plajı'nda denize girip, güzel havanın tadını çıkardı.Bazı kent sakinleri sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretmeyi tercih ederken, kimileri de yürüyüş yaptı.Denize giren Coşkun Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla her gün denize girdiklerini söyledi.

Doğada vakit geçirmeyi sevdiklerini anlatan Şentürk, "Deniz suyu sıcaklığı dışarıdan daha güzel. Bugün hava biraz rüzgarlı. Sağlıklı olmak isteyenler denize girsin. Antalya her mevsim çok güzel." dedi.

Hava Sıcaklığı Muhabir Güneşli Hava Güneşli 

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