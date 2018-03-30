Mart ayında 3 metre karla mücadele çalışması

-Kar yığınları

-Çaldıran Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer, ile röportaj

-Belediye edipleri yol çalışmaları



( VAN ) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da bir tarafta 3 metrelik karla mücadele ederken, diğer bir taraftan da asfaltlama çalışmalarını başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarın Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki mahalle, yayla ve kalekol yollarında karla mücadele çalışması sürüyor. Ekipler ayrıca ilçe merkezine bağlı mahallelerde asfalt ve yama çalışması yapıyor. Kent merkezine 140 kilometre, Çaldıran ilçe merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçimen, Umuttepe, Osmanlı mahalle yolları ve İran sınırının sıfır noktasında bulunan yayla ve hudut kalekol yolları karla mücadele ekiplerince büyük bir titizlikle yürütülüyor. Buralarda karla mücadele çalışmalarının Nisan ayının sonlarına kadar devam ettiğini belirten, Çaldıran Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer, “Ekiplerimiz şuanda Sarıçimen, Osmanlı, Umuttepe Mahalle yolları ile buralara bağlı yayla ve sınırda bulunan hudut kalekol yollarını temizlemek için karla mücadele çalışması yapıyor. Bazı noktalarda 3 metreye aşkın kar var. Günde ortalama 10 kilometre yol açarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmalar Nisan ayının sonlarına kadar devam ediyor. Batı illerimizde insanlar denize girerken, bizler ise Çaldıran ilçemizde hala karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar ortalama bir ay daha devam eder” dedi.

Karla mücadele çalışmaları devam ederken ilçe merkezine bağlı mahallelerde yama ve soğuk asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Özer, “Karla mücadele çalışmasının yanı sıra merkez mahalleler de asfalt çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz kışın olumsuz hava şartlarından dolayı tahrip olan yollarımızda rotmiks kaplama dediğimiz soğuk asfalt ile yama çalışması yapmaktadır. Burada mevsim şartlarından dolayı yol yapım ve sıcak asfalt çalışmaları Mayıs sonlarında başlıyor” şeklinde konuştu.



