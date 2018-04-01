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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı (1) - KİLİS İzle

Mart ayı ihracat rakamları açıklandı (1) - KİLİS İzle



: - TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasıMart ayı ihracat rakamları açıklandı (1) - İhracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi - Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu - Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 10,5 yükselerek 160 milyar dolara yaklaştıİSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi.TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

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