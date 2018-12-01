‘Marmaris Yeni Yıl Festivali’ coşkulu açılış töreniyle başladı

-Meydandan görüntü

-Başkan Acar röportaj

-detaylar



( MUĞLA )- Marmaris’e festival hareketi MUĞLA



-. Bir ay sürecek olan festivalin açılış törenine farklı ülke ve illerden onlarca gösteri grubu katıldı.

Festival kapsamında yerli ve yabancı birçok turistin kente gelmesi bekleniyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bir sürecek olan ‘Marmaris Yeni Yıl Festivali’ coşkulu açılış töreniyle start aldı. Anatolia önünde başlayan kortejin yürüyüşü 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda son buldu. Gösteri gruplarından oluşan kortej vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Farklı ülke ve çevre illerden gelen gösteri gruplar rengarenk kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene, Gazeteci Yazar Uğur Dündar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve ilçe sakinleri katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar festival hakkında bilgi verdi. Turizmi 12 aya yayma düşüncesiyle festivali hayata geçirdiklerini belirten Acar, şunları söyledi: “Bu festival geleneksel halle getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz projelerden birisi. Avrupa şehirlerinize gittiğinizde yeni yıl ile ilgili çok ciddi hazırlıklar yapılır. Bizlerde gezip gördüğümüz yelerle ilgili hep düşünürüz, neden Marmaris’te böyle bir şey olmasın. Beş yıl önce buna küçük çapta başladık. Bugün bunu bir Avrupa kenti gibi coşkulu bir hale getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Marmaris bir ayını coşkulu bir şekilde yaşayacak. Buradaki temel amacımız Marmaris’te yaşayanlara bu hareketliliği ve canlılığı yaşatmak. Ama bununla beraber de hep özlemini duyduğumuz turizmi 12 aya yayma düşüncesiyle bunu hayata geçirdik. Aralık ayında bu festival kapsamında, İngiltere’den 15, İsrail’den 5 uçak olmak üzere 20 uçak seferi hayata geçirildi. Yani bu festival ile Avrupalı turistler Marmaris’e gelecek diyebiliriz.” Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda ve hareketli noktalarda yöresel ürünlerin satıldığı stantlar kuruldu. Ayrıca çocuklar için oyun alanları oluşturulup, kentin ana arterleri süslendi.

