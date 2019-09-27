Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Marmaris’ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti’nden sıcak karşılama için teşekkür ziyareti

Marmaris’ten 5 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Yurtbulmuş Çifti’nden sıcak karşılama için teşekkür ziyareti

AİLENİN BAŞKAN OKTAY'IN MAKAMINA GELMESİ

Okyanus Irak Dünya Turu Eve Dönüş 

-ZİYARETTEN DETAY GÖRÜNTÜLER
-KONUŞMALAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’ten 5 yıl önce 21 Eylül 2014'te "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle yola çıkan ve 5 yıl sonra dünyayı dolaşarak yeniden Marmaris’e dönen Yurtbulmuş çifti yaşadıkları sıcak karşılamadan dolayı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.5 yılda 5 kıta ve 5 okyanus geçtikten sonra geçtiğimiz Cumartesi günü Marmaris'e dönen Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti Marmaris’te törenle karşılanmıştı. 5 yılın ardından eve dönüşlerinde kendilerini karşılayan kurumlar arasında yer alan Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ziyaretine gelen Yurtbulmuş Çifti, yaşadıklarını Başkan Oktay ile paylaştı.Başkan Mehmet Oktay’ın ‘Memlekete Hoş geldiniz” diyerek karşıladığı Yurtbulmuş çifti hem denizdeki, hem de karadaki sıcak ve duygu yüklü buluşma için Başkan Oktay’a teşekkür etti. Marmaris’i çok özlediklerini ifade eden Yurtbulmuş çifti, Başkan Mehmet Oktay’a da Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusunu geçtikleri uzun seyirleri hakkında bilgi veren Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti, Başkan Oktay’ın ‘yeter artık dediğiniz zamanlar oldu mu?’ sorusu üzerine, zaman zaman fiziken çok yorulduklarını ama hiçbir zaman dünya turunu bırakmayı düşünmediklerini ifade ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı