Marmaris'teki orman yangını söndürüldü - MUĞLA

- Muğla 'da orman yangını - Yangından detay görüntüler - Söndürme çalışmalarından detaylarGÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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