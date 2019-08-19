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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris'teki orman yangını söndürüldü - MUĞLA

Marmaris'teki orman yangını söndürüldü - MUĞLA

- Muğla 'da orman yangını - Yangından detay görüntüler - Söndürme çalışmalarından detaylarGÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay Yeri İnceleme Ormanlı Orman Yangını 

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