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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Marmaris'te turizm hareketliliği ralli ile devam edecek - MUĞLA İzle

Marmaris'te turizm hareketliliği ralli ile devam edecek - MUĞLA İzle

- Genel göröntüler (drone çekimi) - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röportaj - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile röportaj - Ralli ve Marmaris'ten detaylarMarmaris'te turizm hareketliliği ralli ile devam edecek - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağının gerçekleştirileceği Marmaris'te eylül ayının da turizm açısından verimli geçmesi bekleniyor - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: - "Ralli ile birlikte eylül ayı da yüksek sezon oldu" - "Plajlarda yatacak, yollarda, kaldırımlarda yatacak insanlar göreceğiz" - TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı: - "Bu sene yapılan en büyük organizasyon Dünya Ralli Şampiyonası, bunun da turizme katkısı, tanıtıma katkısı da büyük"MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı 13 - 16 Eylül tarihlerinde Muğla 'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.Turizmcilerin, dolu dolu geçtiği için "yüksek sezon" olarak nitelediği haziran, temmuz, ağustos aylarına Marmaris'teki ralli takvimi nedeniyle eylül de eklendi.Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WRC'nin Marmaris'te yapılmasıyla birlikte eylülün de doluluk ve fiyat açısından haziran, temmuz ve ağustos ayları gibi olduğunu söyledi.

Bülbüloğlu, "Eylül ayı doluluklarımız temmuz ağustos aylarını geçiyor. Eylülde ciddi doluluklara ulaştık. Ralli ile birlikte eylül ayı da artık yüksek sezon oldu. Yarışlar için ciddi bir katılımcı gelecek. Rallinin büyük takipçisi var. Büyük bir organizasyon. Biz de bunun keyfini yaşayacağız." dedi.
Ralli ile Marmaris'in festival alanına dönüşeceğine işaret eden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:"Dünyadan ve Türkiye'den seyirci bekliyoruz. Rezervasyonlardan görüyoruz. Plajlarda yatacak, yollarda, kaldırımlarda yatacak insanlar göreceğiz. Eylül ayının dolu olması üstüne bir de ralli olunca aşırı doluluk bekliyoruz."Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı da önceliklerinin Türkiye'nin dünyaya en iyi şekilde tanıtılması olduğunu, yarışı en iyi şekilde, en rahat yapabilecekleri yerin Marmaris olduğunu dile getirdi.Yazıcı, eylül ayının turizm içinde yarışla birlikte daha yoğun geçeceğine dikkati çekti.Önemli seviyede talep aldıklarını ifade eden Yazıcı, "Bölgeye yoğun bir talep var. Bodrum, Fethiye, Antalya'dan da yarışları izlemek için gelecekler. Mutlaka ekonomiye büyük bir katkısı var. Bu sene yapılan en büyük organizasyon Dünya Ralli Şampiyonası. Bunun da turizme katkısı, tanıtıma katkısı da büyük." değerlendirmesinde bulundu.Marmaris'teki beş yıldızlı otellerden birinin müdürü Fahri Tan ise ralli ile birlikte bölgede bütün tesislerin aylar öncesinden dolduğunu ve bu durumun da fiyatları artırdığını kaydetti.
Tan, "Ralli, turist profilini de yükseltti. Bölgeye kattığı değerlerin başında bu geliyor. Marmaris'in imajı açıcısından bizi birkaç basamak yukarıya çıkarttı." dedi.

Muhabir Yıldızlı Kaldırımlar Festival Büyük Takip 

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