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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris’te turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Marmaris’te turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

-Yağış öncesi sahilde eğlenen turistler

Sağanak Yağış Yabancı Turist Akalan Alabalık Şiddetli Yağış 

--Yağışın ardından sahillerin boşalması

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turistler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca sahiller kısa sürede boşaldı. Marmaris’te sıcak bir güne uyanan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Kimi tatilciler denizde girip serinlerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Turizm sezonunun başlarında olunmasına rağmen yoğunluğun yaşandığı Marmaris sahillerindeki kalabalık, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yerini sakinliğe bıraktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli yağışa sahilde yakalanan turistler, hazırlıksız yakalandıkları yağmur karşısında kısa sürede sahilleri boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından sahillerde neredeyse hiç kimse kalmazken, yağışın ardından açan güneş de sahilleri tekrar doldurmak için yeterli olmadı. (MB-Y)
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