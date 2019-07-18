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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris’te 'Terörle Mücadele Farkındalık' toplantısı yapıldı

Marmaris’te 'Terörle Mücadele Farkındalık' toplantısı yapıldı

Toplantıdan görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

İngiltere Toplantı Saldırı 


- Marmaris’te İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu tarafından turizm sektöründe çalışanlara yönelik "Terör ile Mücadele Farkındalık" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu, Muğla Valiliği'nin desteği ile turizm sektörü çalışanları için "Terör ile Mücadele Farkındalık" konulu bilgilendirme toplantısı yaptı. Siteler Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, TÜRSAB Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ve turizm sektöründe çalışanlar katıldı.
Etrafınızdaki şüpheli davranışlı kişiler, şüpheli ve sahipsiz nesneleri belirlemek, saldırı ihtimali ve alınabilecek önlemler konuları hakkında alanında uzaman konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin sonunda katılımcıların konuyla ilgili soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı.
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