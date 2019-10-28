Marmaris’te servis aracı uçurumdan yuvarlandı, kadın sürücü hayatını kaybetti

-ekiplerin olay yerindeki çalışmaları

-ölen kadının cesedinin çıkarılması

-meraklı kalabalık

-genel ve detaylar



( MUĞLA )- Öğrencilerin Gülser Ablası, kazada hayatını kaybetti MUĞLA



- Muğla Marmaris’te bir okul servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada servisi sürücüsü bayan 47 yaşındaki Gülser Keser hayatını kaybederken, serviste öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Gülser Keser’in evli ve bir çocuk annesi olduğu ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Olay, öğlen saatlerinde Marmaris-Datça Karayolu’nun 4.kilometresindeki Armutalan Seyir Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis şoförlüğü yapan Gülser Keser yönetimindeki 48 S 1750 plakalı öğrenci servis aracı Değirmenyanı Mevkii’ne öğrenci almaya giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Demir korkuluklara aşarak uçurumdan yuvarlanan araç yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri direksiyon başındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 110 Aks ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Gülser Keser’in cesedi otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan sonra hurdaya dönen servis minibüsü kurtarıcı yardımı ile bölgeden götürülürken, minibüste öğrenci olmaması teselli kaynağı oldu. Gülser Keser’in uzun süredir servis şoförlüğü yaptığı ve kurallara uyan bir sürücü olduğunu belirten tanıdıkları, yokuş tırmanırken yaşanan ilginç kazaya anlam veremediklerini belirttiler. Bu arada taşıdığı öğrenciler tarafından Gülser Keser'in çok sevildiği öğrenildi.



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