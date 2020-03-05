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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

Marmaris'te 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

yürüyüşten görüntü

Saygı Duruşu Sivil Toplum 

-detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" yapıldı. Çeşitli sibil toplum örgütleri tarafından organize edilen yürüyüşe vatandaşlar da yoğun destek verdi.Sadece Türk Bayrakları ile gerçekleştirilen 'Şehitlere saygı, Kahraman ordumuza destek' yürüyüşü Atatürk Caddesi üzerinde Ketenci Kavşağı'nda başladı.
Bölgede toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile yürüyüp 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ile yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra Atatürk Anıtı önünde toplandılar. Marmaris Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüş sonunda katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuduktan sonra dağıldılar.
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