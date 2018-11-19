Marmaris'te sağanağın ardından Haberi

- Marmaris sahilinden detaylar - İlçedeki turistlerden detaylar - İlçede son 2 günde metrekareye 220 kilogram yağış düştüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede son 2 günde metrekareye 220 kilogram yağış düştü.Hafta sonu başlayan ve 2 gün boyunca etkili olan yağış sırasında yat limanındaki 4 küçük tekne battı.Yer yer trafikte aksamalara da neden olan yağmur sularının sürüklediği kaya parçalarını temizleyip yolu açan ekipler, su baskınlarına karşı da sürekli teyakkuzda kaldı.Hasar ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede, belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan kentinin Marmaris olduğu belirtildi.Marmaris'in Bodrum'dan daha fazla yağış aldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Marmaris ve çevresi altyapı birliği olan Mariç - Belbir tarafından 50 yıllık yağış verilerine göre inşa edilen dere yatakları ve su kanalları görevini başarıyla yerine getirdi." denildi.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, çamurun deniz suyunun rengini değiştirdiği Marmaris'te yağışın aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini bildirdi.